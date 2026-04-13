Salon du livre Palluau-sur-Indre
Salon du livre Palluau-sur-Indre dimanche 4 octobre 2026.
Palluau-sur-Indre
Salon du livre
Rue des Prunus Palluau-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Ce salon est organisé par l’Association PROSIPAL Protection et Promotion du Site de Palluau sur Indre.
Le salon du livre de Palluau-sur-Indre reçoit pour sa 16ème édition, l’invité d’honneur Paul Saint-Bris ainsi qu’une cinquantaine d’auteurs. Rencontres et dédicaces sont au programme. Bar, salon de thé. Possibilité de repas sur place. .
Rue des Prunus Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 44 80 catherine.sigogne@wanadoo.fr
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English :
This exhibition is organized by the Association PROSIPAL Protection and Promotion of the Site of Palluau sur Indre.
L’événement Salon du livre Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Châtillonnais en Berry