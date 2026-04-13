Palluau-sur-Indre

Salon du livre

Rue des Prunus Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Ce salon est organisé par l’Association PROSIPAL Protection et Promotion du Site de Palluau sur Indre.

Le salon du livre de Palluau-sur-Indre reçoit pour sa 16ème édition, l’invité d’honneur Paul Saint-Bris ainsi qu’une cinquantaine d’auteurs. Rencontres et dédicaces sont au programme. Bar, salon de thé. Possibilité de repas sur place. .

Rue des Prunus Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 44 80 catherine.sigogne@wanadoo.fr

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English :

This exhibition is organized by the Association PROSIPAL Protection and Promotion of the Site of Palluau sur Indre.

L’événement Salon du livre Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Châtillonnais en Berry