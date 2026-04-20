Palluau-sur-Indre

Le monde fascinant des chauves-souris

Les Caves Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous invite, dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris, à venir découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes, si mal connus et parfois si mal aimés que sont les chauves-souris !

Combien d’espèces existent-ils ? S’accrochent-elles dans nos cheveux ? Sont-elles des souris volantes ? Ou encore où passent-elles l’hiver ? Voici beaucoup de questions qui trouveront réponses grâce aux spécialistes présents lors de cette soirée. C’est dans ce cadre que le Conservatoire propose cette soirée sur la découverte de ces petits animaux de la nuit.

La soirée débutera par un diaporama présentant les chauves-souris. Puis, nous poursuivrons par une visite exceptionnelle des Caves, site naturel préservé par le Conservatoire, autrefois utilisées pour la culture de champignons de couche, abandonnées depuis des dizaines d’années afin de découvrir ce site exceptionnel qui abrite une douzaine d’espèces 2e site d’hibernation de chauves-souris en région. .

Les Caves Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

L’événement Le monde fascinant des chauves-souris Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY