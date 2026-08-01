La voix du peuple Rimogne

Informations pratiques

Rimogne

La voix du peuple

Maison de l’ardoise Rimogne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous à Rimogne le 21 août à 20h !Direction le musée de l’Ardoise de Rimogne et ses anciens sites miniers pour une soirée pas comme les autres un concert itinérant qui redonne voix aux chants et musiques ouvrières françaises et wallonnes Aux commandes Arnaud Marzorati, musicien passionné par cette mémoire si singulière, qui nous embarque entre galeries, histoires et mélodies populaires.On troque les salles de concert habituelles contre les vestiges de l’ardoise et du charbon… une balade musicale entre patrimoine et émotion, à ne pas manquer ! Ce concert sera donné dans le cadre du festival Si tu y vas, Givet organisé de Rimogne à Beauraing du 19 au 23 août par l’association Les Tisserands, et sera précédé par une visite gratuite de la maison de l’ardoise à 18h30, suivie d’un verre de l’amitié. 3 concerts se tiendront à Givet même les 19, 20 et 23 août et à Beauraing (Belgique) le 22 août.

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Maison de l’ardoise Rimogne 08150 Ardennes Grand Est +33 7 67 28 39 52

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English :

See you in Rimogne on August 21 at 8 p.m.!Head to the Musée de l’Ardoise in Rimogne and its former mining sites for an evening like no other: a traveling concert that brings French and Walloon workers’ songs and music back to life. At the helm: Arnaud Marzorati, a musician passionate about this unique heritage, who takes us on a journey through mine tunnels, stories, and folk melodies.We’re swapping the usual concert halls for the remnants of slate and coal mines… a musical journey blending heritage and emotion—not to be missed! This concert will be presented as part of the “Si tu y vas, Givet” festival, organized by the association Les Tisserands from Rimogne to Beauraing August 19–23, and will be precededby a free tour of the slate house at 6:30 p.m., followed by a friendly get-together. Three concerts will be held in Givet on August 19, 20, and 23, and in Beauraing (Belgium) on August 22.

L’événement La voix du peuple Rimogne a été mis à jour le 2026-08-14 par Ardennes Tourisme