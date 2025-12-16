La Vraie Vie des Pirates ! Saint-Paul-du-Bois

La Vraie Vie des Pirates !

À L’ABORDAGE !

Sur le navire de Balthazar, gaillard hirsute et sauvage, un équipage d’infortune sème le désordre et le chaos, et non contents d’entraver le commerce international, ces brutes épaisses ont aussi la prétention de vivre autrement. Ils auraient instauré un nouveau système sans hiérarchie, loin du joug des gouvernants. D’autres disent même qu’on leur devrait la sécurité sociale et les caisses de retraite !

Sur scène, quatre comédiens narrent leur histoire de la piraterie, la vraie, pas celle d’Hollywood aux Caraïbes. Nous voilà embarqués dans un spectacle à forte houle et sans temps mort, où l’on retrouve combats, acrobaties, tonneaux de rhum, jambes de bois et autres trésors cachés. .

