La Vraie vie des pirates AfAg Théâtre Saint-Paul-du-Bois

La Vraie vie des pirates AfAg Théâtre

Aire Naturelle de la Fontaine de Boisdon Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Saison culturelle ITINERANCES

À L’ABORDAGE !

Sur le navire de Balthazar, gaillard hirsute et sauvage, un équipage d’infortune sème le désordre et le chaos, et non contents d’entraver le commerce international, ces brutes épaisses ont aussi la prétention de vivre autrement. Ils auraient instauré un nouveau système sans hiérarchie, loin du joug des gouvernants. D’autres disent même qu’on leur devrait la sécurité sociale et les caisses de retraite !

Sur scène, quatre comédiens narrent leur histoire de la piraterie, la vraie, pas celle d’Hollywood aux Caraïbes. Nous voilà embarqués dans un spectacle à forte houle et sans temps mort, où l’on retrouve combats, acrobaties, tonneaux de rhum, jambes de bois et autres trésors cachés.

Une création terriblement drôle.

Avec Lise Lomi, Benjamin Dubayle, Serge Balu et Grégory Bron Production Laure Pique et Rémi Tromparent.

Réservations conseillées

– par téléphone 02 41 65 13 58

– par mail billetterie@jardindeverre.fr

– en ligne www.jardindeverre.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Aire Naturelle de la Fontaine de Boisdon Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

