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Rando des Fouaces Saint-Paul-du-Bois

Rando des Fouaces Saint-Paul-du-Bois dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Salle de sports

Ville : 49310 Saint-Paul-du-Bois

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Paul-du-Bois

Rando des Fouaces

Salle de sports Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Randonnées avec ravitaillements et repas fouaces à l’arrivée .
6 circuits pédestres de 4-8,5-13-16-21 et 24,5 kms
3 circuits VTT de 26, 40 et 56 kms
2 circuits cyclotouristes de 40 et 80 kms   .

Salle de sports Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 35 63 88  lmd.guillet@orange.fr

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English :

L’événement Rando des Fouaces Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais

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