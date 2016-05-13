Saint-Paul-du-Bois

Rando des Fouaces

Salle de sports Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnées avec ravitaillements et repas fouaces à l’arrivée .

6 circuits pédestres de 4-8,5-13-16-21 et 24,5 kms

3 circuits VTT de 26, 40 et 56 kms

2 circuits cyclotouristes de 40 et 80 kms .

Salle de sports Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 35 63 88 lmd.guillet@orange.fr

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English :

L’événement Rando des Fouaces Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais