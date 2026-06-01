La vue au lycée Hermann Pistor de Sonneberg, Hermann Pistor Gymnasium Sonneberg, Sonneberg

La vue au lycée Hermann Pistor de Sonneberg Vendredi 5 juin, 09h30 Hermann Pistor Gymnasium Sonneberg Landkreis Sonneberg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:30:00+02:00

Ce qu’ils apprennent en cours de sciences naturelles et de technologie sur la durabilité, les élèves du lycée Hermann-Pistor de Thuringe le mettent immédiatement dans leur Hortus studiosus jardin communautaire um. Depuis des années, des générations d’élèves s’enthousiasment pour « leur » Jardin de l’école et partager leur enthousiasme avec toute la ville! Depuis 2020, elles enrichissent également le rendez-vous dans le jardin avec leurs idées d’événements.

« Je prévois déjà avec une artiste locale, un cours de bio donne une conférence à l’œil, il y a de la musique, une galerie expose et etc… « Je me réjouis à nouveau de cet événement ! » L’enseignante Evelyn Henninger.

Programme

09:30 Ouverture avec chœur

10:00 Visite guidée du jardin biblique

11:30 Concert du groupe scolaire

Stands de discussion avec Lydia Skopper, la librairie Sonneberg, Sonneberger Tiere in Not et bien d’autres choses encore.

Hermann Pistor Gymnasium Sonneberg Dammstr. 50, 96515 Sonneberg Sonneberg 96515 Mürschnitz Landkreis Sonneberg Thüringen [{« link »: « https://gymnasium-sonneberg.de/gemeinschaftsgarten/ »}] Les élèves du lycée Hermann-Pistor mettent immédiatement en pratique ce qu’ils apprennent sur le développement durable dans leurs cours de science et de technique dans leur jardin communautaire Hortus studiosus. Impressionnant jardin d’école dans la ville de Sonneberg, favorable aux STEM. Accessible

Le festival du jardin au lycée permet de vivre la perception de manière créative : avec de la musique, des stands, une bourse aux plantes, un marché aux gâteaux, une visite guidée du jardin et l’artis

Hermann Pistor Gymnasium Sonneberg – Kräutercafé Hermann (c) Henniger