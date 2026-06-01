Was krabbelt im Stadtpark : « Die kleine Welt der Insekten ganz groß » (Le petit monde des insectes tout grand) Vendredi 5 juin, 15h00 Stadtpark Sonneberg Landkreis Sonneberg

Rendez-vous à l’étang du parc municipal. La visite n’est possible qu’à partir d’un nombre minimum de 6 participants. Maximum 20 personnes. Inscription requise. Les trois jours, des visites indépendantes sont également possibles pendant les heures d’ouvert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Waldameise, Rosenblattlaus ou queue sauteuse : Les plus petits habitants de la forêt se cachent dans le parc… et maintenant ils sont aussi présents dans de grandes vitrines au milieu du parc.

Pour la devise « Le voir », vous trouverez ces êtres vivants qui vivent partout autour de nous, mais qui sont en fait trop petits pour être vraiment présents. Six êtres vivants de grande taille vous attendent maintenant aux stations du sentier pédagogique SOMSO nouvellement développé Parc de la ville, récemment ouvert.

Marco Kuhnt, coordinateur dans la ville de Sonneberg favorable aux STEM, présente personnellement les dernières Sentier pédagogique et ses modèles pour tous les esprits de chercheurs qui veulent mieux comprendre comment sont construits les humains, les animaux et les plantes.

Stadtpark Sonneberg Bahnhofstraße, 96515 Sonneberg Sonneberg 96515 Landkreis Sonneberg Thüringen [{« type »: « email », « value »: « mint@stadt-son.de »}, {« type »: « phone », « value »: « 03675 880121 »}] [{« link »: « https://mint.sonneberg.de/lernorte/339/ »}, {« link »: « https://sonneberg.de/erleben/spielmeile/station-11.html »}] Le parc de la ville comme lieu d’apprentissage STEM pour les jardins d’enfants jusqu’à l’école secondaire et aux établissements pour jeunes. Intéressant également pour les particuliers : petit jardin botanique, arboretum Accès au parc de la ville sans obstacle, en rez-de-chaussée, avec un réseau de chemins en partie finement pavés et de petits accroissements dans le parc de la ville.

Microcosme en mode macro : lors d’une visite guidée, vous découvrirez le nouveau sentier pédagogique SOMSO dans le parc de la ville et recevrez des informations sur les projets du parc.

SOMSO Lehrpfad Sonneberg Station 11 © Kathi Lepper Photography