La vue du toucher – personnel du sculpteur Andrea Bianco, Tenuta Maria Teresa, Lucca

La vue du toucher – personnel du sculpteur Andrea Bianco 6 et 7 juin Tenuta Maria Teresa Lucca

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Le jardin de la Tenuta Maria Teresa accueille le personnel d’Andrea Bianco, artiste sud-tyrolien non voyant, avec 53 personnels, 2 bipersonnels, 32 collectifs et 4 foires.

Andrea Bianco « voit » et forme la méterie à travers ses mains et son imagination. Le toucher est sa façon de voir la réalité et de nous rendre compte de son monde intérieur. Là où la vue ne peut satisfaire, le toucher forme l’idée, abattant toutes sortes de barrières.

Celle d’Andrea Bianco est une sculpture dans laquelle rien n’est laissé au hasard, il enlève le superflu et dit le nécessaire. Les thèmes principaux sont l’exploration du corps féminin, dont il exalte la dignité et la fierté, avant même la beauté, ainsi que l’art sacré, les animaux, l’abstraction. Tout comme les thèmes, les matériaux utilisés sont multiples : argile, marbre, bois, bronze et il ne peut être que ainsi pour ceux qui véhiculent leur monde intérieur à travers le toucher.

Il sera intéressant de profiter des œuvres du sculpteur, en se promenant à travers le jardin de Tenuta Maria Teresa, qui a dans la vue sur toute la plaine de Lucques son point fort : une dichotomie stimulante entre le monde intérieur de l’artiste et le panorama à couper le souffle offert par le tourniquet dans la pleine explosion des parfums et des couleurs du juin toscan.

Dans les mêmes jours, le jardin accueille également l’événement « La Vue du Goût », à travers lequel les clients pourront visiter le jardin, la cave historique et le moulin, ainsi que, s’ils le souhaitent, déguster et acheter des vins et des produits de la ferme biologique Tenuta Maria Teresa.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter pendant les heures de bureau au numéro 0583/394412 ou écrivez à info@tenutamariateresa.it

Tenuta Maria Teresa via della Pieve Santo Stefano 3427/a, Loc San Martino in Vignale, 55100 Lucca Lucca 55056 Lucca Toscana +39 0583 394412 https://www.tentamariateresa.it https://www.facebook.com/TenutaMariaTeresa;https://www.instagram.com/tenutamariateresa/ [{« link »: « mailto:info@tenutamariateresa.it »}] La Tenuta Maria Teresa doit son nom à la villa du même nom datant du XIXe siècle, demeure historique de la duchesse de Lucques, Marie-Thérèse de Savoie, épouse de Charles Louis de Bourbon. La villa et le domaine sont situés sur la colline de San Martino in Vignale, dans le magnifique paysage d’oliviers, de vignes et de bois où vous pourrez admirer un panorama à 360°, qui comprend la plaine de Lucques avec la rivière Serchio, les monts Pisani et la Valfreddana, dans un cadre de collines où la nature est l’élément prédominant. Maria Teresa de Savoie, fille de Victor-Emmanuel Ier, est née en 1803 et épouse en 1820 Charles Louis de Bourbon, qui sera duc de Lucques à partir de 1824. Amante de la nature et profondément religieuse, Maria Teresa choisit S. Martino in Vignale comme lieu pour la construction d’une villa de campagne où passer des journées sereines et tranquilles, qui sera la demeure de la majeure partie de ses dernières années de vie. Le dessin est confié à Lorenzo Nottolini, architecte de la maison royale.

L’entrée du jardin est constituée de deux casernes, l’une était la véritable maison de garde, tandis que l’autre, bien plus développée en longueur, était occupée par les écuries. Aujourd’hui, la maison de garde a été incorporée dans la ferme Tenuta Maria Teresa et abrite le dépôt de blé, tandis que les écuries ont été transformées en une salle de réception pour des banquets et des dégustations des produits de l’entreprise.

Dès que nous franchissons la sévère porte blanche, nous sommes accueillis par de véritables géants : trois cèdres du Liban et un chêne séculaire montrent toute leur magnificence, donnant à ceux qui se promènent dans le jardin un peu de répit au frais de leurs grands bras. Il s’agit de plantes inscrites au Registre des arbres monumentaux. En leur compagnie, nous trouvons des géraniums, des jasmin, de la lavande, de l’agapanthus, des asperges et un magnifique magnolia aux fleurs blanches, ainsi que des haies de bossu et de laurier parfumé.

Ce tumulte de plantes et de fleurs encadre la Villa Maria Teresa, la soi-disant « Villa aux Cent Fenêtres », bien visible depuis une grande partie de la vallée en contrebas. L’édifice est sobre et bien proportionné et porte les traces de ceux qui l’ont habité : en levant les yeux vers le toit, on peut voir la croix des Savoie, famille de Marie-Thérèse, et le lys des Bourbon-Parme, la famille du mari, qui n’a cependant jamais vécu dans la villa. En plus, dans plusieurs endroits du jardin et de la villa, apparaît la devise de la maison Savoie : FERT (Fortitudo Eius Rhodum Tenuit).

En nous poussant vers le fond du jardin, nous ne pouvons pas éviter d’être émerveillés devant le modeste jardin de roses rouges, qui montre toute leur splendeur aux mois de mai, juillet et septembre. En regardant bien, les haies ordonnées, les allées blanches et la couleur intense des fleurs forment la croix sabauda, qui nous rappelle encore une fois la famille d’origine de Marie-Thérèse. Une fois que vous avez admiré les magnifiques roses, il ne nous reste plus qu’à lever les yeux et c’est à ce moment-là que nous comprenons pourquoi Maria Teresa a construit sa villa juste ici : une vue à couper le souffle qui, d’un seul coup d’œil nous permet d’embrasser toute la plaine de Lucques et la majeure partie du territoire qui à l’époque constituait son duché. Un peu en contrebas, nous voyons les douces collines de Lucchesi, puis plus loin, de gauche à droite, nous trouvons les montagnes qui marquent le début de la Mediavalle et la Garfagnana, suivent les collines de Montecarlo, la plaine de Lucca avec une vue dégagée sur tout le centre historique entouré par des murs arborés, le Monte Serra, les monts Pisani, sur lesquels sont encore visibles des tours et des forteresses qui nous rappellent l’époque où Pise voulait conquérir Lucques et, enfin, à l’extrême droite, on trouve le pont S. Pietro et puis les collines de Pieve S. Stefano, qui se trouvent à quelques kilomètres.

Encore quelques pas autour de la villa et nous nous trouvons dans le jardin des roses blanches et roses, avec le beau pin maritime, les hortensias vertes, les gardénias et la haie d’orangers et de mandariniers, qui ne sont pas si habituels dans notre province. Le panorama est toujours celui-ci : la splendide vallée de la rivière Serchio, avec son joyau enchâssé dans les murs rouges.

Si nous avons encore envie d’observer, sous la villa il y a un beau vignoble de raisins merlot, qui en septembre nous donnera ses fruits et beaucoup d’oliviers, qui avec leur huile ont rendu Lucques célèbre dans le monde entier.

Tenuta Maria Teresa a ses racines dans l’histoire de Lucques, mais elle ne s’adonne pas somnolente à profiter du soleil qui baigne les collines de Lucchesi : elle abrite, en effet, une ferme productive et vitale! Ici sont produits du vin, de l’huile, du miel et des pâtes, ainsi que des produits de boulangerie, en respectant les strictes normes biologiques et en garantissant une chaîne d’approvisionnement trè Le domaine est accessible uniquement par ses propres moyens et dispose d’un parking pratique

Le jardin de la Tenuta Maria Teresa accueille le personnel d’Andrea Bianco, artiste sud-tyrolien non voyant, avec 53 personnels, 2 bipersonnels, 32 collectifs et 4 foires.

©TenutaMariaTeresa