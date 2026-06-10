La Zombie Walk 2026

Amateurs de frissons et d’horreur, préparez-vous à envahir les rues parisiennes le samedi 17 octobre 2026, à l’occasion de la nouvelle édition de la Zombie Walk Paris. Les zombies font leur retour, pour une édition qui promet d’être encore plus sanguinolente !

Rendez-vous

à 13h sur la place de La République, où les participants se métamorphoseront en morts-vivants effrayants. Ils déambuleront dans les rues pour atteindre la place des Vosges. L’occasion pour les passionnés de l’horreur de s’amuser et de se déguiser.

zombie walk 2019 ; Crédits : henri garat

Pour Halloween, participez au macabre défilé de la Zombie Walk, qui se tiendra le 17 octobre pour une nouvelle édition encore plus gore.

Le samedi 17 octobre 2026

de 13h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T16:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T13:00:00+02:00_2026-10-17T15:00:00+02:00



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