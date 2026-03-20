L’abeille noire d’Argonne, une habitante de nos forêts RDV à la Maison de la Nature Boult-aux-Bois

L’abeille noire d’Argonne, une habitante de nos forêts

RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Autrefois répandue dans nos forêts et nos ruchers, l’Abeille noire a été remplacée en apiculture par des lignées hybridées avec des lignées exotiques. Coup de projecteur sur cette espèce inconnue de nos forêts , et sur son importance pour l’environnement argonnais. Par Thomas Quintaine Org. Maison de la Nature et l’URCA, dans le cadre de la Zone Atelier environnementale rurale Argonne (ZARG)

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RDV à la Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Once widespread in our forests and apiaries, the Black Bee has been replaced in beekeeping by lines hybridized with exotic ones. Spotlight on this unknown species of our forests, and its importance for the Argonne environment. By Thomas Quintaine Org. Maison de la Nature and URCA, as part of the Argonne Rural Environmental Workshop Zone (ZARG)

L’événement L’abeille noire d’Argonne, une habitante de nos forêts Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme