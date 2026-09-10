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Labo des histoires sonores, Médiathèque Luce Courville, Nantes

vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Labo des histoires sonores, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Labo des histoires sonores Vendredi 20 novembre, 17h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Création d’une fiction sonore. Viens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Création d’une fiction sonore. Viens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.

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