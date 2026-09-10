Labo des histoires sonores, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Labo des histoires sonores Vendredi 20 novembre, 17h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Création d’une fiction sonore. Viens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Création d’une fiction sonore. Viens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.