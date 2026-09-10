AGENDA · Nantes
Labo des histoires sonores, Médiathèque Luce Courville, Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Labo des histoires sonores Vendredi 20 novembre, 17h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00
Création d’une fiction sonore. Viens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Création d’une fiction sonore. Viens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 10 septembre 2026
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026