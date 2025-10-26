L’Abolition des Privilèges COUR DU PAVILLON VENDOME CLICHY

C’est un État en déficit chronique, où les plus riches

échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs,

qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie

aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce

qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août.

Quelques mois après la fin de la saga Je m’en vais mais

l’État demeure, Hugues Duchêne se lance dans l’adaptation du roman historique

de Bertrand Guillot : L’abolition des privilèges.

Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant

une dizaine de personnages, le public est plongé en plein cœur des États

généraux de 1789. L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment

que l’Histoire s’est soudainement accélérée.

« Un hommage jubilatoire ».

