LABORATORIUM PIEŚNI, Alhambra, Genève

Informations pratiques

LABORATORIUM PIEŚNI Dimanche 7 mars 2027, 19h00 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T19:00:00+01:00 – 2027-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-07T19:00:00+01:00 – 2027-03-07T22:00:00+01:00

LABORATORIUM PIEŚNI

SEPTEM Tour

Les concerts de Laboratorium Pieśni sont une véritable invitation au voyage dans l’univers riche et coloré des polyphonies du monde. Le public pourra découvrir leurs arrangements originaux de chants traditionnels issus notamment des cultures slaves, balkaniques et baltes, ainsi que des compositions inédites nées du laboratoire créatif du groupe.

Les chants sont interprétés tantôt a cappella, tantôt accompagnés de tambours, de la shruti box, de flûtes, de carillons et d’autres instruments traditionnels. Leurs arrangements, où se rencontrent traditions ancestrales et improvisation polyphonique, sonorités intimistes et harmonies délicates, invitent à une expression libre et sauvage des voix, portée par des compositions intuitives souvent inspirées par la nature.

Nouveau album SEPTEM. Elles sont sept. Sept mélodies, sept chants sur le monde.

Le chiffre sept représente la perfection, la totalité, le sacré et l’ordre cosmique. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme un symbole mystique reliant le ciel et la terre, incarnant les cycles de la création, du temps et de la profondeur spirituelle. En numérologie, le sept symbolise la quête de vérité, l’intuition et la sagesse.

Cet album est le fruit de plus de dix années de chemin parcouru ensemble. Un voyage où chacune apporte son don unique à l’harmonie collective que nous formons.

Voix : Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus, Lila Bosowska, Iwona Bajger, Magda Jurczyszyn-Turło, Alina Klebba et Karolina Stawiszyńska-Wiatrow.

Ouverture de la billetterie : vendredi 26 juin 2026 à 11h00

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes: 18h00

concert : 19h00

Plus d’informations et contact de l’organisateur :

jenny@universalsounds.ch / saskia@universalsounds.ch

https://universalsounds.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/fr/event/laboratorium-piesni-salle-de-lalhambra-21877238/ »}] [{« link »: « mailto:jenny@universalsounds.ch »}, {« link »: « mailto:saskia@universalsounds.ch »}, {« link »: « https://universalsounds.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Universal Sounds Romandie présente : Laboratorium Pieśni en concert à l’Alhambra, le 07 mars 2027

DR