Labretonie

Labretonie en fête !

Village Labretonie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Le comité des fêtes de Labretonie vous invite pour le weekend !

Ven 10 concours de belote (21h)

Sam 11 loto (14h), soirée bœuf frites (20h) animée par le groupe Nicophone

Réservation repas avant le 8 juillet.

Le comité des fêtes de Labretonie vous invite pour le weekend !

Ven 10 concours de belote (21h)

Sam 11 loto (14h), soirée bœuf frites (20h) animée par le groupe Nicophone

Réservation repas avant le 8 juillet. .

Village Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 49 50 85

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English : Labretonie en fête !

The Labretonie Festival Committee invites you to join us this weekend!

Fri, July 10: Belote tournament (9 p.m.)

Sat, July 11: Bingo (2 p.m.), steak-and-fries dinner (8 p.m.) featuring the band Nicophone

Please reserve your meal by July 8.

L’événement Labretonie en fête ! Labretonie a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée du Lot et Garonne