Labretonie en fête ! Labretonie
Labretonie en fête ! Labretonie vendredi 10 juillet 2026.
Labretonie
Labretonie en fête !
Village Labretonie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Le comité des fêtes de Labretonie vous invite pour le weekend !
Ven 10 concours de belote (21h)
Sam 11 loto (14h), soirée bœuf frites (20h) animée par le groupe Nicophone
Réservation repas avant le 8 juillet.
Le comité des fêtes de Labretonie vous invite pour le weekend !
Ven 10 concours de belote (21h)
Sam 11 loto (14h), soirée bœuf frites (20h) animée par le groupe Nicophone
Réservation repas avant le 8 juillet. .
Village Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 49 50 85
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English : Labretonie en fête !
The Labretonie Festival Committee invites you to join us this weekend!
Fri, July 10: Belote tournament (9 p.m.)
Sat, July 11: Bingo (2 p.m.), steak-and-fries dinner (8 p.m.) featuring the band Nicophone
Please reserve your meal by July 8.
L’événement Labretonie en fête ! Labretonie a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée du Lot et Garonne