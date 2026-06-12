Labyrinthe de Mais Labyrinthe de Mais Foucherans
Labyrinthe de Mais Labyrinthe de Mais Foucherans samedi 4 juillet 2026.
Foucherans
Labyrinthe de Mais
Labyrinthe de Mais 27 route de Champvans Foucherans Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez un parc de loisirs unique avec 4 labyrinthes thématiques !
À l’intérieur, profitez de jeux adaptés à tous les âges dans un univers à la fois ludique et éducatif.
Jusqu’à 3 heures d’aventure un espace ombragé 30 jeux géants en bois. .
Labyrinthe de Mais 27 route de Champvans Foucherans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 76 68 22 arnaudlavrut@yahoo.fr
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English : Labyrinthe de Mais
L’événement Labyrinthe de Mais Foucherans a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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