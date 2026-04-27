Foucherans

Les marchés au Clair de Lune

Place du Pasquier Foucherans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-03 2026-07-31 2026-08-21 2026-09-11

De 18h à 21h, venez vous restaurer auprès des stands: barbecue, frites, hot-dog, autre petite restauration.

Buvette avec tireuse à bière…

Déambulez auprès d’artisans, de producteurs locaux, de marchand de fruits et légumes. .

Place du Pasquier Foucherans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 05 12 mairie.foucherans@foucherans39.com

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English : Les marchés au Clair de Lune

L’événement Les marchés au Clair de Lune Foucherans a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE