Les marchés au Clair de Lune Foucherans
Les marchés au Clair de Lune Foucherans vendredi 12 juin 2026.
Foucherans
Les marchés au Clair de Lune
Place du Pasquier Foucherans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-03 2026-07-31 2026-08-21 2026-09-11
De 18h à 21h, venez vous restaurer auprès des stands: barbecue, frites, hot-dog, autre petite restauration.
Buvette avec tireuse à bière…
Déambulez auprès d’artisans, de producteurs locaux, de marchand de fruits et légumes. .
Place du Pasquier Foucherans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 05 12 mairie.foucherans@foucherans39.com
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English : Les marchés au Clair de Lune
L’événement Les marchés au Clair de Lune Foucherans a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE