Labyrinthe de maïs pour petits et grands Saint-Ferjeux vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Ferjeux

Labyrinthe de maïs pour petits et grands

Ferme des Acacias Saint-Ferjeux Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

La Ferme des Acacias de St Ferjeux renouvelle son labyrinthe de maïs. Cette année encore, venez percer le mystère de ce parcours !

Ouvert tous les jours.

Glaces, buvette & bonne humeur garantie ! .

Ferme des Acacias Saint-Ferjeux 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 44 48 10

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English : Labyrinthe de maïs pour petits et grands

L’événement Labyrinthe de maïs pour petits et grands Saint-Ferjeux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL