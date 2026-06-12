Labyrinthe de maïs pour petits et grands Saint-Ferjeux
Labyrinthe de maïs pour petits et grands Saint-Ferjeux vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Ferjeux
Labyrinthe de maïs pour petits et grands
Ferme des Acacias Saint-Ferjeux Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-03
La Ferme des Acacias de St Ferjeux renouvelle son labyrinthe de maïs. Cette année encore, venez percer le mystère de ce parcours !
Ouvert tous les jours.
Glaces, buvette & bonne humeur garantie ! .
Ferme des Acacias Saint-Ferjeux 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 44 48 10
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English : Labyrinthe de maïs pour petits et grands
L’événement Labyrinthe de maïs pour petits et grands Saint-Ferjeux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL