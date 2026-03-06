Lack

Le Quai T900 Angers Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Lorraine de Sagazan confronte l’inusable sujet de l’amour à l’époque. Aime-t-on aujourd’hui comme on aimait il y a 20 ans ? Et il y a cent ans ? Que savons-nous de la jeunesse ? Et que peut le théâtre face aux douleurs des relations ?

Pour leur dernière création, la metteuse en scène Lorraine de Sagazan et l’auteur Guillaume Poix s’entourent de huit comédiennes et comédiens en devenir, issus du dispositif Talents Adami Théâtre. Toutes et tous ont environ une vingtaine d’années. Toutes et tous ont été sélectionnés parmi quelque 1 800 candidatures. Toutes et tous ont participé à l’élaboration de cette pièce consacrée à la passion amoureuse; son histoire, son idéalisation, ses manifestations actuelles et ses alternatives. Façon de découvrir et d’interroger comment cette nouvelle génération invente et conçoit son rapport au désir, à l’autre, à la conjugalité, et à la liberté. Après Léviathan, Un sacre et La Vie invisible, le duo d’artistes poursuit son travail qui mêle rencontres et entretiens, improvisation et écriture au plateau. Leur théâtre cathartique et utopiste, à la lisière de la performance et des arts plastiques, se donne pour objectif de répondre à nos attentes frustrées par le quotidien, les normes et les institutions. .

Le Quai T900 Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Lack Angers a été mis à jour le 2026-03-10 par Anjou tourisme & attractivité