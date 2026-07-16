LACRIMA, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

LACRIMA Vendredi 25 septembre, 20h30 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:25:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T23:25:00+02:00

C’est un spectacle qui fait sensation. L’histoire ? Une maison de haute couture française a huit mois pour concevoir la robe de mariée d’une princesse anglaise. Mais quelles mains la façonneront ? Et à quel prix ? Caroline Guiela Nguyen signe une pièce magistrale, émouvante et politique, sur le travail, le savoir-faire et le secret.

Pour cette commande extraordinaire, dans la plus grande confidentialité, une trentaine de femmes et d’hommes vont travailler des milliers d’heures simultanément à Paris, à Alençon et à Mumbai, en Inde. Couturières, modélistes, dentellières, brodeurs : en tirant les fils de la confection du « rêve » d’une princesse, la pièce tisse l’histoire d’artisans d’exception pris dans les filets de l’économie globale du luxe. Elle révèle aussi cette part des vies intimes que l’intensité du travail et l’ampleur de l’exigence voudraient faire oublier. Sur scène et à l’écran, la fiction révèle ce qu’une robe ne montre pas : les corps cassés, la souffrance et la dignité de celles et ceux qui fabriquent la beauté. Du grand art et beaucoup d’émotion.

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/lacrima-25092026-1830 »}]

Lacrima Théâtre spectacle vivant Mixt Nantes