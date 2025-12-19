L’action juridique Talant
15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25 20:00:00
2026-03-25
L’action juridique reste un des leviers à notre disposition pour protéger l’environnement. Venez découvrir quel est l’action de la LPO BFC dans ce domaine.
Présenté par le Groupe juridique Côte-d’Or et Saône-et-Loire.
RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant le début de la conférence pour échanger avec les adhérents présents ! .
15 Rue des Retisseys Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
