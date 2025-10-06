LADANIVA – HALLE AUX GRAINS Blois

LADANIVA Début : 2026-05-23 à 21:00. Tarif : – euros.

LADANIVAUne musique du monde d’une richesse rare, qui réinvente le folklore des Balkans, et qui dynamise, si ce n’est dynamite les codes pop Anglo Saxon. C’est le secret de Ladaniva qui se résume aussi en une rencontre improbable, un soir, lorsque 2 astres ont décidé de lier leur trajectoire musicale : jaklin et Louis. Leur histoire est aussi intense que leur musique. Ladaniva est un groupe multiculturel fondé fin 2019 par la chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas. Résolument dansant, le groupe Ladaniva marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes…) pour créer une musique moderne et dynamique tout en étant emprunte d’histoire et de tradition. Du chant, des percussions, de la guitare et de la trompette, le résultat de cette décoction est un cocktail festif, dansant, irrésistible. Ladaniva est un charmant concentré de fraîcheur et de joie de vivre, ce soleil qui nous manque tant.« Ladaniva, le duo franco-arménien qui réinvente la pop des Balkans » (Culture France)« Entre rondes tournoyantes, mélancolies slaves et frénésie maloya, ces joyeux drilles ne manquent ni de fraicheur ni de fantaisie. »( Télérama)

HALLE AUX GRAINS 2 PLACE JEAN JAURES 41000 Blois 41