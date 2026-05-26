Lady Scott quartet Festival Parfum de Jazz Route de Chamaret Montségur-sur-Lauzon
Lady Scott quartet Festival Parfum de Jazz Route de Chamaret Montségur-sur-Lauzon lundi 17 août 2026.
Montségur-sur-Lauzon
Lady Scott quartet Festival Parfum de Jazz
Route de Chamaret Parvis de la Chapelle Saint-Félix Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Participation libre (chapeau)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Avec une voix aux accents rétros, Lady Scott se joue de la sobriété du jazz. La pétillante Jazz Lady nous délivre un jazz frais, féminin et sucré à la manière de Madeleine Peyroux, et des compositions dans la tradition du crooner Nat King Cole.
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Route de Chamaret Parvis de la Chapelle Saint-Félix Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
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English :
With a voice full of retro accents, Lady Scott plays with the sobriety of jazz. The bubbly Jazz Lady delivers fresh, feminine, sweet jazz in the style of Madeleine Peyroux, and compositions in the tradition of crooner Nat King Cole.
L’événement Lady Scott quartet Festival Parfum de Jazz Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes