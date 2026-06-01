Ry

LadyTwist Soirée Cabaret

Grand’Rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Passionnée par l’univers du cabaret, la troupe de la Compagnie Music Arts emmenée par Sophie Etienne vous emmène dans la joie et les rythmes des années 60 et 70, avec sa dernière revue.

Une entrée donnant droit à une boisson, deux tartines et un dessert.

Réservations avant le 12 Juin .

Grand’Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr

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English : LadyTwist Soirée Cabaret

L’événement LadyTwist Soirée Cabaret Ry a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin