L’Aérodrome en Fête Glisy

Glisy

L’Aérodrome en Fête

29 Rue Robur Le Conquerant Glisy Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rendez-vous le dimanche 28 juin pour l’Aérodrome en Fête 2026 !

Cette année, l’événement vous plongera au cœur de la plateforme, en regroupant l’ensemble de tous les utilisateurs de l’aérodrome d’Amiens-Glisy afin de vous présenter nos différentes activités.

Découvrez l’Aérodrome d’Amiens-Glisy autrement !

​

Un programme riche vous attend, pensé pour émerveiller tous les publics

Des baptêmes de l’air à tarif réduit en avion, ULM, planeur, autogire

Un accès privilégié au plus près des appareils, avec des avions de collection

La découverte d’innovation aéronautique avec le planeur IP’SOLAIR

De l’orientation avec Airbus et le lycée Airbus Atlantic Henri Potez

La rencontre des acteurs de l’aérodrome et de pilotes

Une présentation de l’historique de l’aérodrome

Une restauration salée et sucrée tout au long de la journée

De nombreuses animations et surprises tout au long de cet événement

Et bien plus encore…​

Un événement solidaire au profit d’Handivol

​

Tous les fonds récoltés seront reversés à l’opération Handivol, prévue du 10 au 13 septembre 2026. Cette initiative permet à des personnes en situation de handicap de vivre l’expérience unique d’un vol gratuit. En participant, vous soutenez une aventure humaine porteuse de sens.

Restez connectés et suivez nous sur les réseaux sociaux @aerodrome_en_fete_amiens_glisy

Nous partagerons bientôt les coulisses et toutes les nouveautés de cette édition !

Alors prêt au décollage ? Rendez-vous le dimanche 28 juin sur l’Aérodrome d’Amiens-Glisy

Rendez-vous le dimanche 28 juin 2026

Aérodrome Amiens-Glisy

️ Entrée libre dès 10h

Rendez-vous le dimanche 28 juin pour l’Aérodrome en Fête 2026 !

Cette année, l’événement vous plongera au cœur de la plateforme, en regroupant l’ensemble de tous les utilisateurs de l’aérodrome d’Amiens-Glisy afin de vous présenter nos différentes activités.

Découvrez l’Aérodrome d’Amiens-Glisy autrement !

​

Un programme riche vous attend, pensé pour émerveiller tous les publics

Des baptêmes de l’air à tarif réduit en avion, ULM, planeur, autogire

Un accès privilégié au plus près des appareils, avec des avions de collection

La découverte d’innovation aéronautique avec le planeur IP’SOLAIR

De l’orientation avec Airbus et le lycée Airbus Atlantic Henri Potez

La rencontre des acteurs de l’aérodrome et de pilotes

Une présentation de l’historique de l’aérodrome

Une restauration salée et sucrée tout au long de la journée

De nombreuses animations et surprises tout au long de cet événement

Et bien plus encore…​

Un événement solidaire au profit d’Handivol

​

Tous les fonds récoltés seront reversés à l’opération Handivol, prévue du 10 au 13 septembre 2026. Cette initiative permet à des personnes en situation de handicap de vivre l’expérience unique d’un vol gratuit. En participant, vous soutenez une aventure humaine porteuse de sens.

Restez connectés et suivez nous sur les réseaux sociaux @aerodrome_en_fete_amiens_glisy

Nous partagerons bientôt les coulisses et toutes les nouveautés de cette édition !

Alors prêt au décollage ? Rendez-vous le dimanche 28 juin sur l’Aérodrome d’Amiens-Glisy

Rendez-vous le dimanche 28 juin 2026

Aérodrome Amiens-Glisy

️ Entrée libre dès 10h .

29 Rue Robur Le Conquerant Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 38 10 70 contact@acpam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Sunday June 28 for Aérodrome en Fête 2026!

This year’s event will take you right to the heart of the airfield, bringing together all the users of the Amiens-Glisy airfield to present our various activities.

Discover the Amiens-Glisy aerodrome in a different way!

?

A rich program awaits you, designed to amaze all audiences:

Discounted first flights in airplanes, microlights, gliders and gyroplanes

Privileged access to aircraft up close, with vintage aircraft

Discover aeronautical innovation with the IP’SOLAIR glider

Career guidance with Airbus and the Airbus Atlantic Henri Potez high school

Meet the people behind the airfield and its pilots

A presentation of the airfield’s history

Savoury and sweet refreshments throughout the day

Lots of entertainment and surprises throughout the event

And much, much more..

A solidarity event in aid of Handivol

?

All funds raised will be donated to Operation Handivol, scheduled for September 10-13, 2026. This initiative enables disabled people to enjoy the unique experience of a free flight. By taking part, you are supporting a meaningful human adventure.

Stay tuned and follow us on social networks @aerodrome_en_fete_amiens_glisy

We’ll be sharing all the news and behind-the-scenes details of this year’s event soon!

So, are you ready for take-off? See you on Sunday June 28 at Amiens-Glisy aerodrome

? See you on Sunday, June 28, 2026

? Amiens-Glisy Aerodrome

?? Free entry from 10 am

L’événement L’Aérodrome en Fête Glisy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT D’AMIENS