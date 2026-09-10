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Laet’s Run & Fun, Centre Sportif et Culturel La Laëtitia, Nantes

dimanche 27 septembre 2026 · Centre Sportif et Culturel La Laëtitia · Nantes

Laet’s Run & Fun, Centre Sportif et Culturel La Laëtitia, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Centre Sportif et Culturel La Laëtitia
Adresse
49 Rue Chanoine Larose, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
tarif en fonction de la course; sur inscription

Laet’s Run & Fun Dimanche 27 septembre, 10h00 Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Loire-Atlantique

tarif en fonction de la course; sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

LAET’S RUN & FUN – LE KM DE LAETICHA !

La première course à pied de la Laetitia. Un parcours d’un kilomètre dans la Laetitia avec obstacles pour petits et grands !
A partir de 4 ans à chacun sa course !

10h : Pour les 4/6 ans. Découvre la course à pied et termine le tour pour remporter le défi !

11h : Pour les 7/10 ans. Trois tours à faire pour trois fois plus de fun !

14h : Pour les 11/15 ans. Sept tours à faire pour les plus résistants. Attention la limite de course est à 1h30, il ne faudra pas trainer en route.

16h : Pour les plus de 16 ans. La, ça se corse ! Un temps limité pour réalisé chaque tour. Un décroissant pour être obligé de les faire de plus en plus vite. Tu termines dans les temps, tu continues, sinon c’est terminé ! Qui sera en course le dernier ?

Le nombre de dossards est limité.

Rendez-vous le 27 Septembre !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia 49 Rue Chanoine Larose, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-sportif-et-culturel-laetitia/evenements/run-and-fun »}]
LAET’S RUN & FUN – LE KM DE LAETICHA ! La première course à pied de la Laetitia. Un parcours d’un kilomètre dans la Laetitia avec obstacles pour petits et grands ! Run Running

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