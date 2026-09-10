Laet’s Run & Fun, Centre Sportif et Culturel La Laëtitia, Nantes

Informations pratiques

Laet’s Run & Fun Dimanche 27 septembre, 10h00 Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Loire-Atlantique

tarif en fonction de la course; sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

LAET’S RUN & FUN – LE KM DE LAETICHA !

La première course à pied de la Laetitia. Un parcours d’un kilomètre dans la Laetitia avec obstacles pour petits et grands !

A partir de 4 ans à chacun sa course !

10h : Pour les 4/6 ans. Découvre la course à pied et termine le tour pour remporter le défi !

11h : Pour les 7/10 ans. Trois tours à faire pour trois fois plus de fun !

14h : Pour les 11/15 ans. Sept tours à faire pour les plus résistants. Attention la limite de course est à 1h30, il ne faudra pas trainer en route.

16h : Pour les plus de 16 ans. La, ça se corse ! Un temps limité pour réalisé chaque tour. Un décroissant pour être obligé de les faire de plus en plus vite. Tu termines dans les temps, tu continues, sinon c’est terminé ! Qui sera en course le dernier ?

Le nombre de dossards est limité.

Rendez-vous le 27 Septembre !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia 49 Rue Chanoine Larose, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-sportif-et-culturel-laetitia/evenements/run-and-fun »}]

LAET’S RUN & FUN – LE KM DE LAETICHA ! La première course à pied de la Laetitia. Un parcours d’un kilomètre dans la Laetitia avec obstacles pour petits et grands ! Run Running