Foulayronnes

L’affaire Buckingham

Rue Marcel Pagnol Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

CROC-EN-JAMBE, habituée du Festival d’Avignon, signe un théâtre chanté accessible. Sa création L’Affaire Buckingham revisite les scandales sous Louis XIII dans une comédie burlesque en alexandrins, portée par 5 comédiens-chanteurs et un humour irrévérencieux.

La compagnie CROC-EN-JAMBE, bien connue au Festival d’Avignon, s’est spécialisée dans le théâtre chanté et la comédie musicale. Forte de plus de 1 400 représentations et de 32 000 spectateurs, elle défend un théâtre joyeux, accessible et résolument populaire. Sa nouvelle création, L’Affaire Buckingham, revisite les scandales du règne de Louis XIII dans une comédie burlesque en alexandrins, à la croisée de l’univers des Monty Python, de Buster Keaton et de Georges Feydeau. Un spectacle déjanté et pétillant, porté par 5 comédiens-chanteurs, à l’humour irrévérencieux, entre anachronismes, quiproquos et folies chorégraphiques. .

Rue Marcel Pagnol Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : L’affaire Buckingham

CROC-EN-JAMBE, a regular at the Festival d?Avignon, has created an accessible form of sung theater. Their creation L’Affaire Buckingham revisits the scandals of Louis XIII in a burlesque comedy in alexandrines, performed by 5 actor-singers and irreverent humor.

L’événement L’affaire Buckingham Foulayronnes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Destination Agen