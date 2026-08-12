Informations pratiques

L’affaire Dreyfus au cinéma Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 19 septembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Des débuts du cinéma à aujourd’hui, comment les réalisateurs se sont-ils emparés de l’Affaire et de la figure d’Alfred Dreyfus ?

Dès l’automne 1899, juste après le procès de Rennes, Georges Mélies tourne un film ouvertement dreyfusard qui reconstitue l’affaire Dreyfus. Après lui, d’autres cinéastes ont manifesté un intérêt pour l’Affaire tout au long du siècle.

​**Erwan Cadoret**, enseignant-chercheur en cinéma, explore la façon dont elle a été traitée au cinéma.

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Animée par Arnaud Wassmer. Dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, en partenariat avec l’association Clair Obscur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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