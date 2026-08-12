Informations pratiques

L’affaire Dreyfus et le procès du siècle Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 20 septembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’affaire Dreyfus débute en 1894, par l’arrestation du Capitaine Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison puis condamné.

Elle se termine officiellement en 1906 par la réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Mais que sait-on exactement de l’Affaire ? Pourquoi le procès du siècle s’est-il tenu à Rennes ?

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​**André Hélard** et **Philippe Oriol**, historiens, racontent ce long combat de 12 années durant lesquelles Alfred Dreyfus n’a cessé de démontrer son innocence, face à cette terrible machination politico-judiciaire dont il a été victime.

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​Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

​Suivie d’une séance de dédicace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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