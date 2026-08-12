Informations pratiques

L’affaire Dreyfus, un héritage Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 19 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Comment l’affaire Dreyfus a-t-elle traversé le 20ᵉ siècle et pourquoi nous parle-t-elle encore aujourd’hui ?

Alors qu’Alfred Dreyfus a été élevé au rang de général en 2025, l’Affaire continue de nourrir notre réflexion sur la justice, la vérité, l’antisémitisme et la démocratie.

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​Entre mémoire, oubli, polémiques et réappropriations, l’historienne et philosophe de l’histoire **Perrine Simon-Nahum** et l’historien et académicien **Pascal Ory** décryptent la longue histoire de l’héritage dreyfusard, de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus jusqu’à nos jours.

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​Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

​Suivie d’une séance de dédicace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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