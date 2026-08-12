L’affaire Dreyfus, un héritage Auditorium des Champs Libres Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
L’affaire Dreyfus, un héritage Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 19 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Comment l’affaire Dreyfus a-t-elle traversé le 20ᵉ siècle et pourquoi nous parle-t-elle encore aujourd’hui ?
Alors qu’Alfred Dreyfus a été élevé au rang de général en 2025, l’Affaire continue de nourrir notre réflexion sur la justice, la vérité, l’antisémitisme et la démocratie.
Entre mémoire, oubli, polémiques et réappropriations, l’historienne et philosophe de l’histoire **Perrine Simon-Nahum** et l’historien et académicien **Pascal Ory** décryptent la longue histoire de l’héritage dreyfusard, de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus jusqu’à nos jours.
Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.
Suivie d’une séance de dédicace.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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