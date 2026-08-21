L’affaire Dreyfus, un héritage, Auditorium des Champs Libres, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
L’affaire Dreyfus, un héritage Samedi 19 septembre, 14h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Alors qu’Alfred Dreyfus a été élevé au rang de général en 2025, l’Affaire continue de nourrir notre réflexion sur la justice, la vérité, l’antisémitisme et la démocratie.
Entre mémoire, oubli, polémiques et réappropriations, l’historienne et philosophe de l’histoire Perrine Simon-Nahum et l’historien et académicien Pascal Ory décryptent la longue histoire de l’héritage dreyfusard, de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus jusqu’à nos jours.
Rencontre animée par Arnaud Wassmer, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.
Suivie d’une séance de dédicace.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Comment l’affaire Dreyfus a-t-elle traversé le 20ᵉ siècle et pourquoi nous parle-t-elle encore aujourd’hui ?
Marque du domaine public, Collection Musée de Bretagne / Écomusée de la Bintinais
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