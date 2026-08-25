L’affaire Grand Méchant Loup Salle Marcel Launay Bréhal
jeudi 8 octobre 2026 · Salle Marcel Launay · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
L’affaire Grand Méchant Loup
Salle Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08 19:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, enfin dévoilée grâce au procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en expert psychiatre, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons, et autres victimes du loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant un rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts sonores.
Durée 1h.
Âge 12 ans +. .
Salle Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : L’affaire Grand Méchant Loup
L’événement L’affaire Grand Méchant Loup Bréhal a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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