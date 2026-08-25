L’affaire Grand Méchant Loup Saint-Ebremond-de-Bonfossé Canisy
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Ebremond-de-Bonfossé · Canisy
Informations pratiques
Canisy
L’affaire Grand Méchant Loup
Saint-Ebremond-de-Bonfossé 109 Rue du Coquillot Canisy Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
La véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, enfin dévoilée grâce au procès en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en expert psychiatre, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons, et autres victimes du loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant un rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…Un récit palpitant, ponctué d’inserts sonores.
Durée 1h.
Âge 12 ans +. .
Saint-Ebremond-de-Bonfossé 109 Rue du Coquillot Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : L’affaire Grand Méchant Loup
L’événement L’affaire Grand Méchant Loup Canisy a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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