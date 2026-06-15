L’affaire Grenouille Pen ar c’hoat Trémargat

Trémargat

L’affaire Grenouille

Pen ar c’hoat Base Nautique de Kerne-Uhel Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’affaire Grenouille menez l’enquête ! Il s’en passe de drôles de choses dans le coin… L’autre jour, c’est une grenouille qui a été retrouvée, j’vous dis pas dans quel état ! En suivant les indices, vous retrouverez le coupable. Enfin, en êtes-vous capable ?

Sortie nature ludique

Pour petits et grands

Réservation obligatoire

Organisée par l’association Cicindèle .

Pen ar c’hoat Base Nautique de Kerne-Uhel Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement L’affaire Grenouille Trémargat a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh