L’affaire Grenouille Pen ar c’hoat Trémargat
L’affaire Grenouille Pen ar c’hoat Trémargat jeudi 6 août 2026.
Trémargat
L’affaire Grenouille
Pen ar c’hoat Base Nautique de Kerne-Uhel Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’affaire Grenouille menez l’enquête ! Il s’en passe de drôles de choses dans le coin… L’autre jour, c’est une grenouille qui a été retrouvée, j’vous dis pas dans quel état ! En suivant les indices, vous retrouverez le coupable. Enfin, en êtes-vous capable ?
Sortie nature ludique
Pour petits et grands
Réservation obligatoire
Organisée par l’association Cicindèle .
Pen ar c’hoat Base Nautique de Kerne-Uhel Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement L’affaire Grenouille Trémargat a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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