L’Affaire Plij Trio Concert à la Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier

L’Affaire Plij Trio Concert à la Brasserie Philomenn

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01 21:00:00

2026-05-01

Concert de L’Affaire Plij Trio (mystique folk, celtique, irlandaise au sens large… des Cow boys Fingants à Tri Yann en passant par les Pogues et Marchand de Cailloux de Renaud ou encore Louis Capart). Très participatif avec le public pendant 1h45. Avec Jeanne Le Plenglou à la harpe, guitare et chant, Benoît Lanoë (La Ruse du père Lafeinte) au chant, guitare et pédale box et Titom aux flûtes. .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52

