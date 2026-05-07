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L’agenda du printemps au Château du Puy Faure Val de Virvée

L’agenda du printemps au Château du Puy Faure Val de Virvée

L’agenda du printemps au Château du Puy Faure Val de Virvée jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 41 Rue de Vieux Puyfaure

Ville : 33240 Val de Virvée

Département : Gironde

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Val de Virvée

L’agenda du printemps au Château du Puy Faure

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-15 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Soirée Guinguette au Château du Puy-Faure, tous les vendredis soirs de l’été !
Dégustations de vins rosé, clairet, rouge et Pet’Nat au verre et nos fameux cocktails en apéritif dans un décor champêtre.
Planches et tapas dans une ambiance détendue et conviviale.

Jeudi 7 mai soirée guinguette de 18h à 23h.
Vendredi 15 mai soirée guinguette spéciale cocktail Mi-Pink Mi-Raisin de 18h à 23h.
Samedi 23 mai grand marché des vins des Compagnons du Bordeaux aux allées de Tourny à Bordeaux de 9h à 19h.
Vendredi 29 mai soirée guinguette de 18h à 23h.
Samedi 30 mai Wine in the City, guinguette au port de St André dès 18h.
Les vendredi 5, 12, 19 et 26 juin soirée guinguette de 18h à 23h.
Vendredi 3 juillet marché nocturne à Aubie.   .

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 57 58 64 

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English : L’agenda du printemps au Château du Puy Faure

L’événement L’agenda du printemps au Château du Puy Faure Val de Virvée a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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