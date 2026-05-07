Val de Virvée

L’agenda du printemps au Château du Puy Faure

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-15 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Soirée Guinguette au Château du Puy-Faure, tous les vendredis soirs de l’été !

Dégustations de vins rosé, clairet, rouge et Pet’Nat au verre et nos fameux cocktails en apéritif dans un décor champêtre.

Planches et tapas dans une ambiance détendue et conviviale.

Jeudi 7 mai soirée guinguette de 18h à 23h.

Vendredi 15 mai soirée guinguette spéciale cocktail Mi-Pink Mi-Raisin de 18h à 23h.

Samedi 23 mai grand marché des vins des Compagnons du Bordeaux aux allées de Tourny à Bordeaux de 9h à 19h.

Vendredi 29 mai soirée guinguette de 18h à 23h.

Samedi 30 mai Wine in the City, guinguette au port de St André dès 18h.

Les vendredi 5, 12, 19 et 26 juin soirée guinguette de 18h à 23h.

Vendredi 3 juillet marché nocturne à Aubie. .

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 57 58 64

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English : L’agenda du printemps au Château du Puy Faure

L’événement L’agenda du printemps au Château du Puy Faure Val de Virvée a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme