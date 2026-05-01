La Salvetat-sur-Agout

L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES

Stade municipal La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Fête de l’agnelou à La Salvetat !

L’association des Tastaïres Salvetois vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale.

Fête de l’agnelou à La Salvetat !

L’association des Tastaïres Salvetois vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale.

Au programme

• Marché paysan toute la journée

• Concours de pêche à 10h

• Démonstration de chien de berger

• Tonte des Brebis

• Tir à l’arc

Ambiance musicale avec La Pena Colada

️ Côté gourmand

• Dès 9h, petit déjeuner à la fourchette 5€

• Repas autour de l’agneau et du roquefort 14€ (10€ pour les moins de 10 ans), réservation Presse Penarroyas

Une journée à ne pas manquer pour petits et grands ! Venez nombreux partager ce moment festif. .

Stade municipal La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

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English : L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES

Agnelou festival in La Salvetat!

The Tastaïres Salvetois association invites you to a festive and convivial day.

L’événement L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34