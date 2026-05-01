L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES La Salvetat-sur-Agout
L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES La Salvetat-sur-Agout samedi 16 mai 2026.
La Salvetat-sur-Agout
L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES
Stade municipal La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Fête de l’agnelou à La Salvetat !
L’association des Tastaïres Salvetois vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale.
Fête de l’agnelou à La Salvetat !
L’association des Tastaïres Salvetois vous donne rendez-vous pour une journée festive et conviviale.
Au programme
• Marché paysan toute la journée
• Concours de pêche à 10h
• Démonstration de chien de berger
• Tonte des Brebis
• Tir à l’arc
Ambiance musicale avec La Pena Colada
️ Côté gourmand
• Dès 9h, petit déjeuner à la fourchette 5€
• Repas autour de l’agneau et du roquefort 14€ (10€ pour les moins de 10 ans), réservation Presse Penarroyas
Une journée à ne pas manquer pour petits et grands ! Venez nombreux partager ce moment festif. .
Stade municipal La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie
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English : L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES
Agnelou festival in La Salvetat!
The Tastaïres Salvetois association invites you to a festive and convivial day.
L’événement L’AGNÉLOU LA FÈSTO DALS TASTAÏRES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
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