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[Laillé] Animation sur les bonnes pratiques écologiques Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé

[Laillé] Animation sur les bonnes pratiques écologiques Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé

[Laillé] Animation sur les bonnes pratiques écologiques Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Rue du Patis, 35890 Laillé, France

Adresse : Rue du Patis, 35890 Laillé, France

Ville : 35890 Laillé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

[Laillé] Animation sur les bonnes pratiques écologiques Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé Dimanche 31 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Du vendredi 22 mai au dimanche 31 mai 2026
Place des Ecoles Publiques Laillé 35890
Gratuit

L’ALEC proposera un stand d’animation sur les bonnes pratiques écologiques à l’occasion du Festival « En Chemin » à Laillé le dimanche 31 mai à partir de 10h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00

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Rue du Patis, 35890 Laillé, France Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé 35890 Ille-et-Vilaine


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