Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé Samedi 30 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.

Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00

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http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur

Rue de l’Hôtel de Ville Rue de l’Hôtel de Ville, Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine



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