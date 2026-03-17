Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé
Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé samedi 30 mai 2026.
Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé Samedi 30 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.
Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00
1
http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur
Rue de l’Hôtel de Ville Rue de l’Hôtel de Ville, Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine