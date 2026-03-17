Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé

Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé

Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé samedi 30 mai 2026.

Distributions de composteurs Rue de l’Hôtel de Ville Laillé Samedi 30 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.

Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00

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 http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur

Rue de l’Hôtel de Ville Rue de l’Hôtel de Ville, Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine


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