[Laillé] Nouvelle édition du Festival En Chemin Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé 22 – 31 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Du vendredi 22 mai au dimanche 31 mai 2026

Place des Ecoles Publiques Laillé 35890

Gratuit

La commune de Laillé organise chaque année son festival En Chemin, axé sur la transition écologique. Il a pour objectifs rassembler les Lailléens et Lailléennes, les habitants des communes voisines, ainsi que les agents et élus communaux autour d’un événement festif. L’événement met en avant le spectacle vivant, les relations intergénérationnelles, la connaissance et la préservation de l’environnement, la solidarité et le plaisir d’être ensemble.

Pour 2026, ce festival, gratuit et ouvert à tous, a pour thématique « Le monde merveilleux des insectes et autres petites bêtes ». Il sera l’occasion de participer à des balades natures, se rassembler autour d’un concert, visiter les différents stands de sensibilisation, participer à la projection de court métrage ou à une conférence, s’inscrire à un atelier de fabrication d’hôtel à insectes, et de nombreuses autres activités. Les partenaires de l’événement sont au maximum des acteurs locaux, parfois des Lailléens et Lailléennes.

Plus d’informations : [https://www.laille.fr/agenda/%F0%9F%8E%89-festival-en-chemin/](https://www.laille.fr/agenda/%F0%9F%8E%89-festival-en-chemin/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T16:30:00.000+02:00

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Rue du Patis, 35890 Laillé, France Rue du Patis, 35890 Laillé, France Laillé 35890 Ille-et-Vilaine



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