L’Ain de Ferme en Ferme Quand On Sème Géraldine Dunand Quand on Sème Groslée-Saint-Benoit

Géraldine Dunand Quand on Sème 618 rue de la Cascade Groslée-Saint-Benoit Ain
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
L’Ain de Ferme en Ferme est une manifestation qui permet, le temps d’un week-end, de partir à la rencontre d’agriculteurs qui vous feront découvrir leur métier et leur environnement. Ils vous expliqueront tout de leurs savoir-faire.
Géraldine Dunand Quand on Sème 618 rue de la Cascade Groslée-Saint-Benoit 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 24 13 49 g.dunand@quandonseme.com
L’Ain de Ferme en Ferme is a weekend event where you can meet farmers and discover their work and environment. They’ll tell you all about their know-how.
