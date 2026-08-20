Laissez-vous conter le joli village de Clermont-Dessous !, Village de Clermont-Dessous, Clermont-Dessous

Informations pratiques

Laissez-vous conter le joli village de Clermont-Dessous ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Clermont-Dessous Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ce dimanche, Marie-Claude, Raconteuse de Pays passionnée, vous ouvre les portes de ce charmant village médiéval. Loin d’une visite académique, elle vous emmène en balade pour partager l’histoire, les anecdotes et les secrets de notre bourg avec authenticité et convivialité.

Un véritable moment d’échange pour redécouvrir le patrimoine local autrement !

Village de Clermont-Dessous Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.22.29.22.02 »}] Clermont-Dessous est un village médiéval pittoresque, somptueusement réhabilité et offrant une vue remarquable sur la vallée de la Garonne qu’il surplombe. À ne pas manquer : sa belle et massive église romane, les ruines du château.

Ce dimanche, Marie-Claude, Raconteuse de Pays passionnée, vous ouvre les portes de ce charmant village médiéval. Loin d’une visite académique, elle vous emmène en balade pour partager l’histoire, les…

©Boris Maslikoff