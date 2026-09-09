Laissez-vous guider à la découverte d’anciennes forges de cuivre, Les Martinets du Lézert, La Bastide-l’Évêque

Informations pratiques

Laissez-vous guider à la découverte d’anciennes forges de cuivre 19 et 20 septembre Les Martinets du Lézert Aveyron

Tarif : 1€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⚒ Les Martinets du Lézert – Un patrimoine unique à découvrir

Mus par la force de l’eau, les martinets servaient dès le XIVᵉ siècle à battre le cuivre et à façonner des chaudrons.

Venez à la rencontre de bénévoles passionnés qui vous feront partager la fabuleuse aventure des Martinets du Lézert et l’univers fascinant des forges de cuivre, sur un site d’exception alliant patrimoine et nature.

Les Martinets du Lézert Les Martinets du Lézert, 12200 La Bastide-l’Évêque La Bastide-l’Évêque 12200 La Bastide-l’Évêque Aveyron Occitanie 05 65 29 93 01 http://lesmartinetsdulezert.fr/ Les Martinets du Lézert remontent aux XIVe et XVe siècles, période durant laquelle ces forges en cuivre étaient actives.

Le martinet, fonctionnant à l’aide de l’énergie hydraulique, servait à travailler le cuivre et à façonner les chaudrons. Entre le XIVe et le XVe siècle, de multiples martinets ponctuaient la vallée du Lézert. Le Martinet de la Ramonde, soigneusement restauré grâce à l’engagement des bénévoles, incarne un savoir-faire ancestral lié à la métallurgie du cuivre, qui perdura jusqu’au XIXe siècle.

⚒ Les Martinets du Lézert – Un patrimoine unique à découvrir

© P. Devernois