LAISSONS ENTRER LA LUMIERE HALL DE LA MANUFACTURE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit, entrée libre Gratuit, entrée libre. Tout public

L’EVENEMENT : A travers une série de regards sensibles, cette exposition explore lalumière comme matière première de l’image.Elle traverse les espaces, redéfinit les contours, crée des tensionsentreombre et clarté.c’est le résultat du travail réalisé par les membres du PCN (Photo ClubNantais) fort d’une centaine d’adhérents, qui a fêté ses 100 ans en 2024. Le P.C.N., ce sont des ressources humaines: une centaine de photographes, qui se réunissent une fois par semaine, et qui ont fêtés le centenaire du club en 2024.Des pratiques et formations variées dont : photographies argentiques et numériques, qui va de la street photographie, à la prise de vue en studio, en passant par les sorties à themes, les impressions et les techniques d’encadrements, jusqu’aux expositions des travaux des membres. Le P.C.N. c’est des moyens matériels: Des locaux au sein du pôle associatif Désiré Colombe.Un studio de prise de vue équipé,Un laboratoire argentique completUne imprimante professionelle pour l’impression des travaux des adhérents.Une bibliothèque de prèts fournie.https://www.photoclubnantais.fr/contact/

HALL DE LA MANUFACTURE Nantes 44000



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