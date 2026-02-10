Lala Sagna La Grande classe | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 16 – 16 – 20 EUR
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05 21:50:00
2026-03-05
Venez rire avec Lala Sagna et son spectacle La Grande classe, le jeudi 5 mars à 20h30 à la comédie des volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
Come and laugh with Lala Sagna and her show La Grande classe, on Thursday March 5 at 8.30pm at the Comédie des Volcans.
