LALA SAGNA – LE SCENACLE Besancon

LALA SAGNA Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC LES PRODUCTIONS ADONIS, PRÉSENTE : LALA SAGNAArmez-vous de vos meilleurs (et pires) souvenirs d’école !Dans ce spectacle d’humour, Lala Sagna livre avec ironie et légèreté ses tribulations de prof le jour etstand-uppeuse la nuit.Cette double vie atypique donne deux tonalités au spectacle : un retour en enfance à travers desanecdotes savoureusement agaçantes sur le monde de l’école, mais aussi, plus largement, uneréflexion acérée et critique sur l’éducation.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25