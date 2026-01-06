L’Amanite en Duo (Swing musette) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00
2026-07-26
L’automne est la saison des champignons. Cèpes, petits rosés, coulemelles et autres coprins sont traqués par les amateurs. L’amanite, beaucoup moins. Elle a beau tenter de séduire avec sa robe rouge à pois blancs, elle inquiète légitimement et sa réputation n’est plus à faire. Mortelle, rien de moins !
L’Amanite, c’est Isabelle Lemay et l’accordéoniste Phil Guyard. Et quand ces deux-là s’y mettent, comme disait Gilbert Bécaud, faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser la java ! . Le public est vite dans l’ambiance. Allez Phil, on commence par Le Pt’it vin blanc, histoire de me chauffer la voix. Le répertoire de l’entre-deux-guerres, du piano à bretelle et du bal musette, y passe tout entier. Et la voix chaude d’Isabelle, moitié Fréhel moitié Gréco, déroule un répertoire qui est en fait un véritable catalogue d’émotions. De l’insouciance à la joie débridée, de la peine de cœur, du blues de la femme battue, puis seule avec ses enfants, aux petits drames du quotidien.
Isa au micro, Phil à l’accordéon ces deux-là sont sur la même longueur d’ondes Notre credo, c’est l’amitié, les copains, la sincérité… Des vertus qui, à l’évidence, ne se perdent pas tant que ça !
Allez, remettez-nous ça. Une amanite et un petit rosé. Après tout, c’est l’été !!!
https://www.youtube.com/watch?v=vDCe2CdVibA .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
