L’Amanite en Duo (Swing musette) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé

L’Amanite en Duo (Swing musette) Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’automne est la saison des champignons. Cèpes, petits rosés, coulemelles et autres coprins sont traqués par les amateurs. L’amanite, beaucoup moins. Elle a beau tenter de séduire avec sa robe rouge à pois blancs, elle inquiète légitimement et sa réputation n’est plus à faire. Mortelle, rien de moins !

L’Amanite, c’est Isabelle Lemay et l’accordéoniste Phil Guyard. Et quand ces deux-là s’y mettent, comme disait Gilbert Bécaud, faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser la java ! . Le public est vite dans l’ambiance. Allez Phil, on commence par Le Pt’it vin blanc, histoire de me chauffer la voix. Le répertoire de l’entre-deux-guerres, du piano à bretelle et du bal musette, y passe tout entier. Et la voix chaude d’Isabelle, moitié Fréhel moitié Gréco, déroule un répertoire qui est en fait un véritable catalogue d’émotions. De l’insouciance à la joie débridée, de la peine de cœur, du blues de la femme battue, puis seule avec ses enfants, aux petits drames du quotidien.

Isa au micro, Phil à l’accordéon ces deux-là sont sur la même longueur d’ondes Notre credo, c’est l’amitié, les copains, la sincérité… Des vertus qui, à l’évidence, ne se perdent pas tant que ça !

Allez, remettez-nous ça. Une amanite et un petit rosé. Après tout, c’est l’été !!!

https://www.youtube.com/watch?v=vDCe2CdVibA .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

