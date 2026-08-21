L’Âme d’Avaugour, Chapelle Notre-Dame d’Avaugour, Saint-Péver

Informations pratiques

L’Âme d’Avaugour 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame d’Avaugour Côtes-d’Armor

Gratuit, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Falaises d’Armor (02 96 70 12 47), limité à 15 personnes par date. Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche. Chiens acceptés, tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Randonnée commentée de 6 km dans le bois d’Avaugour, sur le patrimoine et l’histoire de la chapelle et des vieux métiers de la forêt (sabotiers, charbonniers…).

Chapelle Notre-Dame d’Avaugour Avaugour, 22720 Saint-Péver, France Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33296214248 Édifice composé d’une nef rectangulaire terminée par deux pignons dont celui de l’entrée porte un clocher mur. Au sud, une chapelle privative carrée, séparée par une double arcade, forme bras de transept. Un petit clocheton ajouré couronne le pignon occidental. La chapelle a sans doute souffert de la guerre de succession du duché, ayant été presque entièrement reconstruite dans la seconde moitié du XVe siècle. Seuls quelques pans de murs paraissent avoir été conservés de l’édifice du XIVe siècle. Désaffectée, mais très visitée.

Randonnée commentée dans le bois d’Avaugour

©otfalaisesdarmor