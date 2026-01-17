L’Âme du peuple Cie les Saltimbanques (05) Le Plato CAP 26 Romans-sur-Isère

L’Âme du peuple Cie les Saltimbanques (05)

Le Plato CAP 26 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

+ 3€ d’adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 21:45:00

Date(s) :

2026-04-24

Outre ses poèmes et romans, Victor Hugo nous a laissé un héritage de réflexions. Dans Actes et Paroles, il y a les doutes, les errements, les certitudes et les révoltes qui font qu’un homme est homme. Lorsque sa parole se libère, ses mots sont des actes.

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Le Plato CAP 26 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

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English :

In addition to his poems and novels, Victor Hugo has left us a legacy of reflections. In Actes et Paroles, we find the doubts, wanderings, certainties and revolts that make a man a man. When his words are set free, they become deeds.

L’événement L’Âme du peuple Cie les Saltimbanques (05) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme