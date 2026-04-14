L’Amor en face B Confidence sur la liberté et l’amour, Temple de Plan-les-Ouates, Genève

L’Amor en face B Confidence sur la liberté et l’amour 24 et 25 avril Temple de Plan-les-Ouates

Entrée libre, chapeau à la sortie. Prix conseillé: CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Vivre et agir dans le respect de chacun, en fonction de nos valeurs et de ce que nous dictent nos coeurs.

Peu à peu, l’idée initiale de ce projet s’est transformée en une envie, presque un besoin, parler de nos choix de vie et de la liberté qui nous est laissée de les concrétiser, de faire différemment que ce qui nous est parfois imposé, ou ressenti comme tel.

L’interprétation généreuse et engagée de la comédienne amène du beau, du drôle, du sensible.

Elle permet de parler de la tristesse, du cœur qui s’effondre pour mieux se regonfler d’amour.

Et nous convie à voir les choses au plus près de ce qu’elles sont pour ne plus les craindre et les vivre pleinement.

Les ambiances musicales enveloppent le texte ; elles adoucissent le propos ou le rendent plus vivant, créent des soupapes et racontent ce que les mots ne savent pas dire.

Ecriture et jeu : Virginie Coze

Mise en scène : Greg Truchet

Création vidéo et marionnette : Laurent Foudrot

Compagnie Regard et Mouvement

Temple de Plan-les-Ouates Route de Saint-Julien 173 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.templozarts.ch »}]

Un spectacle lumineux et touchant, souvent drôle, qui entremêle rires et larmes sur un sujet actuel et humain : l’accompagnement de fin de vie et plus précisément l’aide active à mourir.

Nicolas Galliot